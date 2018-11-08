Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 1. devrini gerçekleştirmiş, 1.631.301,72 TL lira bu haftaya devretmişti. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar çekiliş saatini beklemeye başladı. Peki, Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor? İşte 8 Kasım Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

SÜPER LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günleri saat 21.15'te gerçekleştiriliyor. Çekiliş, yaklaşık 5 dakika içerisinde tamamlanıyor. Çekiliş bilgileri dahil sonuçlar yaklaşık yarım saat içerisinde, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Süper Loto çekilişi, çekiliş saati itibariyle çekiliş bitene kadar Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 1 KASIM: 1, 3, 13, 20, 23, 42

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1.631.301,72 TL devretti. 5 bilen 54 kişi 9.399,40 TL , 4 bilen 3.418 kişi 159,70 TL, 3 bilen 68.392 kişi 13,75 TL ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 1.Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.631.301,72 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 54 Kişi Başına Düşen İkramiye 9.399,40 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.418 Kişi Başına Düşen İkramiye 159,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 68.392 Kişi Başına Düşen İkramiye 13,75 TL

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