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Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor? 13 Eylül Süper Loto çekilişi kaçta?

Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Geçtiğimiz haftadan bu çekilişe 4 milyon 762 bin 409 lira devreden Süper Loto'nun 13 Eylül çekilişi için biletler satılmaya devam ediyor. Peki, Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor? İşte 13 Eylül Süper Loto çekilişinin detayları...

13.09.2018 - 10:31 | Güncelleme:

Süper Loto'da 569. hafta heyecanı başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar, sonuçlar için bekleyişte. Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 3. devir gerçekleşmiş, 4 milyon 762 bin 409 lira bu haftaya devretmişti. Peki, Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor? 13 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta? İşte ayrıntılar...

SÜPER LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR? 13 EYLÜL

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günleri saat 21.15'te gerçekleştiriliyor. Çekiliş, yaklaşık 5 dakika içerisinde tamamlanıyor. Çekiliş bilgileri dahil sonuçlar yaklaşık yarım saat içerisinde, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Süper Loto çekilişi, çekiliş saati itibariyle çekiliş bitene kadar Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 6 Eylül 2018 tarihli 568. hafta çekilişinde şanslı numaralar 08 - 18 - 20 - 43 - 45 - 51 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca 3. devir gerçekleşti.

Öte yandan, 5 bilen 42 kişi 13 bin 812 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 920 kişi 213 lira 75'er kuruş, 3 bilen 66 bin 741 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 278 bin 821 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 647 bin 133 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 920 bin 736 lira 64 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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