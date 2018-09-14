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Süper Loto sonuçları: 13 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! Tam 6 milyon 722 bin lira...

Süper Loto sonuçları dün akşam yapılan çekilişle açıklandı. Yapılan çekilişte, 6 bilen çıkmayınca 4. devir gerçekleşti ve 6 milyon 722 bin 172 lira haftaya devretti. Peki, Süper Loto sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 13 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri...

14.09.2018 - 10:17 | Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresince her Perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun dün yapılan 569. hafta çekilişi saat 21.15'te başladı. Yaklaşık 5 dakika içerisinde tamamlanan çekilişin bilgileri ilerleyen vakitlerde duyuruldu. Buna göre, çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4. devir gerçekleşti. Öte yandan 5, 4 ve 3 bilenler ikramiyelerini kazandı. Peki, Süper Loto sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 13 Eylül Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 EYLÜL 2018)

13 Eylül Süper Loto sonucu: 12 - 17 - 21 - 40 - 41 - 43

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 722 bin 172 lira 24 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 11 bin 505 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 541 kişi 185'er lira, 3 bilen 76 bin 376 kişi 14 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 395 bin 262 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 730 bin 743 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 967 bin 783 lira 44 kuruş kamuya aktarıldı.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 6 Eylül 2018 tarihli 568. hafta çekilişinde şanslı numaralar 08 - 18 - 20 - 43 - 45 - 51 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca 3. devir gerçekleşti.

Öte yandan, 5 bilen 42 kişi 13 bin 812 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 920 kişi 213 lira 75'er kuruş, 3 bilen 66 bin 741 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 278 bin 821 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 647 bin 133 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 920 bin 736 lira 64 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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