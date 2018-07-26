Süper Loto sonuçları açıklandı. Nefelerin tutularak beklendiği Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin Ankara Balgat'taki ofisinde gerçekleşti. MPİ Süper Loto çekilişi saat 21.15'te MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. 561. hafta Süper Loto sonuçları 26 Temmuz çekilişinin ardından belli oldu. Bu hafta 6 bilen çıkmadı ve Süper Loto devretti. İşte MPİ Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 26 TEMMUZ:

Süper Loto - 26 Temmuz talihli rakamlar: 16 - 20 - 39 - 45 - 50 - 52

Süper Loto'nun 561. Haftada 6 bilen çıkmadı ve Süper Loto büyük ikramiye bu hafta devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 35 kişi 14 bin 198 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 496 kişi 214 lira 25'er kuruş, 3 bilen 53 bin 672 kişi 17 lira 15'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 952 bin 185 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 411 bin 58 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 788 bin 761 lira 73 kuruş kamuya aktarıldı.

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.597.242,75 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 35 Kişi Başına Düşen İkramiye 14.198,35 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.496 Kişi Başına Düşen İkramiye 214,25 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 53.672 Kişi Başına Düşen İkramiye 17,15 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SÜRPER LOTO SONUÇLARI

19 - 20 - 27 - 31 - 37 - 53

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 19 Temmuz akşamı saat 21.15'te gerçekleştiren Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre, Eskişehir Sivrihisar'dan bir kişi 6 bilerek 27 milyon 95 bin liralık ikramiyenin tek sahibi oldu.

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 27.095.109,90 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 104 Kişi Başına Düşen İkramiye 14.004,70 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.806 Kişi Başına Düşen İkramiye 200,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 171.048 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,80 TL

Çekilişte, 5 bilen 104 kişi 14 bin 4 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 806 kişi 200 lira 15'er kuruş, 3 bilen 171 bin 48 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 32 milyon 816 bin 528 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 126 bin 456 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 311 bin 685 lira 90 kuruş kamuya aktarıldı.

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