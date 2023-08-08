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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları 8 Ağustos 2023! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

        8 Ağustos Süper Loto sonuçları! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Haftanın ilk Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yurdumuzun dört bir yanından binlerce kişinin şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklanacak. İşte, 8 Ağustos 2023 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 20:14
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da belli olacak. İşte, 8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        8 AĞUSTOS 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        Süper Loto'da en çok çıkan iller

        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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