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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklandı! 12 Kasım 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto numaraları...

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 12 Kasım 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto'da günün çekiliş sonuçları belli oldu. Türkiye genelinde onlarca vatandaşın zengin olma hayaliyle oynadığı şans oyununda kazandıran sayılar erişime açıldı. İşte, büyük ikramiyeyi kazandıran 12 Kasım 2023 Süper Loto numaraları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 21:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:58
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto'da haftanın son çekilişinin sonuçları belli oldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez noter huzurunda düzenlenen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı. İşte, merakla araştırılan 12 Kasım 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama sayfası...

        12 KASIM 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        2 - 7 - 23 - 44 - 50 - 60

        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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