Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 12 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı: TIKLA, ÖĞREN!
ABONE OL

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 12 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da açıklandı. İşte 12 Mart 2023 Pazar Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 12 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı: TIKLA, ÖĞREN!
HABERTURK.COM

Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda canlı yayında açıklandı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 12 Mart Süper Loto çekilişine ilişkin tüm merak edilenler...

12 MART PAZAR 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

35 - 34 - 2 - 31 - 50 - 45

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÇIKLANDI! Şans Topu sonuçları sorgulama! 12 Mart 2023 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar: TIKLA, ÖĞREN!
YAŞAM Şans Topu sonuçları açıklandı!
Kadınların terapistlere en çok başvurma nedeni: Evlilikleriyle ilgili şikayet ettikleri 4 sorun
YAŞAM Kadınların terapistlere evlilikleriyle ilgili şikayet ...
Yatağınızın karşısına ayna koymak kötü bir fikir olabilir!
YAŞAM Yatağın karşısına ayna koymayın! İşte 5 sebebi
SON DAKİKA: Dopdolu hafta sonu keyfi yayında! Habertürk Hafta sonu eki çıktı - 5 Şubat 2023 Cumartesi
YAŞAM Hafta sonu dopdolu
Küçüklere masallar: Evimde Kim Var?
YAŞAM Küçüklere masallar: Evimde Kim Var?
Yürüyerek Kapadokya
YAŞAM Yürüyerek Kapadokya
11 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!
YAŞAM Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran rakamlar
depremde ağır hasar gördü
YAŞAM 'Leylekli cami' depremlerde ağır hasar gördü
Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor
YAŞAM Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale ...
İskenderun'daki kuşlar 'Hasan amca'ya emanet
YAŞAM İskenderun'daki kuşlar 'Hasan amca'ya emanet

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.