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        Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 26 Aralık 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı!

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 26 Aralık 2023 Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile başladı. Salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda çekilişi yapılan Süper Loto'da, sonuçlar 21.30'da açıklanıyor. İşte 26 Aralık 2023 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 21:36 Güncelleme: 26.12.2023 - 21:36
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, canlı yayında açıklandı. Şans oyunuseverlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 26 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları...

        26 ARALIK 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        4 - 7 - 41 - 47 - 50 - 55

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        Süper Loto'da en çok çıkan iller

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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