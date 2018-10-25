Süper Loto sonuçları için son dakikalar: 9 kez devretti! Süper Loto 25 Ekim büyük ikramiye
25.10.2018 - 19:18 | Güncelleme:
Süper Loto sonuçları için son dakikalara girildi. 9 hafta üst üste devreden büyük ikramiye tutarı 20 milyon lirayı aştı. Şans oyunu tutkunlarının gözü gözü 25 Ekim Süper Loto sonuçlarına çevrildi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak çekilişin ardından Süper Loto sonuçları (25 Ekim) haberimizde olacak.
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Süper Loto sonuçları için heyecan dorukta. Süper Loto 9 hafta üst üste devretti ve Süper Loto büyük ikramiye tutarı 20 milyon lirayı aştı. İkramiye tutarının bu denli yüksek olması nedeniyle Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Peki; 25 Ekim Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
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SÜPER LOTO 25 EKİM
Süper Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe günü Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından saat 21.15'te gerçekleşecek. Saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekiliş, Milli Piyango İdaresi MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından sonuçlar haberimizde olacak.
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SÜPER LOTO 9 KEZ DEVRETTİ
Süper Loto çekilişinde üst üste 9 hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Devir tutarı Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından 20.341.399,22 TL olarak belirlendi. 574 hafta yani 25 Ekim Süper Loto çekilişi sonrası Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulamadığı belli olacak.
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SÜPER LOTO GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından geçtiğimiz hafta yani 18 Ekim Cumartesi günü saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Süper Loto sonuçlarına göre geçtiğimiz hafta da 6 bilen çıkmadı. 9. kez devreden Süper Loto büyük ikramiyesi 20 milyon 341 bin lirayı buldu ve bu haftaya devretti.
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SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
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İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.
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Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
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Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
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