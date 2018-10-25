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Süper Loto sonuçları için heyecan dorukta. Süper Loto 9 hafta üst üste devretti ve Süper Loto büyük ikramiye tutarı 20 milyon lirayı aştı. İkramiye tutarının bu denli yüksek olması nedeniyle Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Peki; 25 Ekim Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...