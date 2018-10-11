Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda büyük ikramiyenin 7 kez üst üste devretmesi nedeniyle, büyük ikramiye tutarı 14 milyon liraya yaklaştı. Haliyle gözler Süper Loto 11 Ekim çekilişine çevrildi. Süper Loto sonuçları ile birlikte büyük ikramiyenin sahibini bulup bulamayacağı da belli olmuş olacak. Peki; Süper Loto sonuçları ne zaman belli olacak? İşte Milli Piyango İdaresi MPİ Süper Loto 11 Ekim çekilişi ile ilgili detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 11 EKİM

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından her hafta olduğu gibi bu hafta da saat 21.15'te yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Çekiliş, MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda gerçekleşecek. Noter huzurunda gerçekleşen Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından Süper Loto 11 Ekim sonuçları haberimizde olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 918 bin 985 lira 81 kuruş devretti. 5 bilen 87 kişi 9 bin 277 lira 65'er kuruş, 4 bilen 5 bin 46 kişi 172 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 100 bin 278 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 3 milyon 170 bin 218 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 289 bin 737 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 280 bin 897 lira 61 kuruş kamuya aktarıldı.

6 Bilen Kişi Sayısı 7. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 13.918.985,81 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 87 Kişi Başına Düşen İkramiye 9.277,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.046 Kişi Başına Düşen İkramiye 172,20 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 100.278 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,90 TL

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