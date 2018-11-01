Süper Loto sonuçları için son dakikalara girildi. Şans oyunu tutkunları her hafta olduğu gibi bu hafta da Süper Loto sonuçlarını araştırıyor. Peki; Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Süper Loto sonuçları 1 Kasım ile ilgili merak edilen soruların cevabı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 1 KASIM

Süper Loto sonuçları (1 Kasım) Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli olacak. Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılıyor. Noter huzurundaki çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto 1 Kasım sonuçları çekilişin hemen ardından haberimizde olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da Perşembe günü Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından saat 21.15'te gerçekleşti. Saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekiliş, Milli Piyango İdaresi MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.

İşte Süper Loto sonuçları 25 Ekim: 10 - 18 - 22 - 26 - 28 - 32

24 milyon lirayı aşan büyük ikramiye Balıkesir Burhaniye'de bir kişiye çıktı.

SÜPER LORO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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