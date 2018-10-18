Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Süper Loto'nun 574. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Süper Loto'da 8 haftadır üst üste devreden büyük ikramiye 17 milyon liraya dayanınca heyecan da artmıştı. İşte Süper Loto'nun bu akşamki ve geçen haftaki sonuçlarına dair detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 18 EKİM: 4 - 16 - 25 - 28 - 36 - 39



Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Süper Loto sonuçlarına göre yine 6 bilen çıkmadı. 9. kez devreden Süper Loto büyük ikramiyesi 20 milyon 341 bin lirayı buldu ve haftaya devretti. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 Bilen Kişi Sayısı 9. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 20.341.399,22 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 163 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.591,00 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.893 Kişi Başına Düşen İkramiye 146,05 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 146.005 Kişi Başına Düşen İkramiye 13,65 TL

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 11 EKİM: 7 - 13 - 24 - 35 - 39 - 44

6 Bilen Kişi Sayısı 8. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 16.888.608,67 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 176 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.249,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.263 Kişi Başına Düşen İkramiye 136,95 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 133.663 Kişi Başına Düşen İkramiye 12,80 TL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ