Süper Loto sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Çekiliş öncesi şans oyunlarını takip edenler, Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? Sorularını sormaya başladı. 16 Ağustos Süper Loto sonuçları birazdan haberimizde olacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi MPİ'nin resmi internet sitesinden saat 21.15'te canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası 16 Ağustos Süper Loto sonuçları belli olacak.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 9 AĞUSTOS

13 - 21 - 28 - 47 - 49 - 54

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre geçen hafta da 6 bilen çıkmadı ve 3. kez devreden büyük ikramiye tutarı 5 milyon 114 bin 54 lira oldu. Diğer ikramiye bilgileri şöyle...

6 Bilen Kişi Sayısı 3. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 5.114.054,52 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 36 Kişi Başına Düşen İkramiye 15.726,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.175 Kişi Başına Düşen İkramiye 191,55 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 67.726 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,50 TL

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