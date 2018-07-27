Süper Loto'da 562. hafta heyecanı yaşandı. 9 haftadır devreder Süper Loto'da 22 milyonluk ikramiye geçen hafta Eskişehir'den bir kişiye çıkmıştı. Bu hafta yapılan çekilişte ise büyük ikramiye tutarı 1 milyon 597 bin 242 lira olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan çekiliş sonrası ikramiye bilgileri açıklandı. Buna göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Peki, bu haftaki Süper Loto sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 26 Temmuz Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (26 TEMMUZ 2018)

26 Temmuz Süper Loto sonucu: 16 - 20 - 39 - 45 - 50 - 52

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca birinci devir gerçekleşti. Öte yandan 5 bilen 35 kişi 14 bin 198 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 496 kişi 214 lira 25'er kuruş, 3 bilen 53 bin 672 kişi ise 17 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 19 Temmuz 2018 tarihli yapılan çekilişinde şanslı numaralar 19 - 20 - 27 - 31 - 37 - 53 olarak belirlendi. 6 bilen bir kişi 27 milyon 95 bin 109 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden satın aldığı kaydedildi.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 19 Temmuz 2018 tarihli çekilişinde, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yatırdığı kupona 27 milyon 95 bin 109 lira 90 kuruş ikramiye isabet eden kişi merak konusu oldu.

Türk-İslam kültürünün büyük bilgesi ve mizah ustası Nasreddin Hoca'nın doğup büyüdüğü yer olarak bilinen ve hocanın "dünyanın merkezi" diye adlandırdığı 21 bin 800 nüfuslu Sivrihisar'ın sakinleri, 6 bilen kişinin kuponunu ilçedeki bayiye yatırmış olmasından mutluluk duyuyor.

İkramiye çıkan kuponun yatırıldığı Kurşunlu Mahallesi'ndeki bayinin sahibi Taner Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivrihisar'ın Nasreddin Hoca'nın dediği gibi "dünyanın merkezi" olduğunu belirterek, "Dünyanın merkezi büyük ikramiyenin kime çıktığını merak ediyor." dedi.

Talihlinin kuponunu çarşamba günü veya dün (19 Temmuz) yatırmış olabileceği tahmininde bulunan Çakır, "Biz de buradan oynandığını dün (19 Temmuz) saat 21.50 gibi öğrendik. Mutluluk duyuyoruz. Herkes kime çıktığını merak ediyor. Bizi arayan, soran çok fazla. Hiç oynamayanlar bile Süper Loto oynamak için buraya geliyor. İkramiye çıkan kişi bizi de düşünürse iyi olur." diye konuştu.

Çakır, iki yıl önce de Şans Topu'nda 322 bin liralık ikramiyenin bayilerinden oynanan kupona çıktığını bildirdi.

"TÜRKİYE SİVRİHİSAR'I KONUŞUYOR"

İlçe sakinlerinden Süleyman Yanal, kendisinin de oynadığı Süper Loto'nun çekilişini saat 22.00'ye kadar beklediğini belirterek, büyük ikramiyenin ilçeye çıkmasına şaşırdığını anlattı.

İkramiyenin kime çıktığını herkesin merakla sorduğunu aktaran Yanal, kuponun Sivrihisar'daki bir bayiden oynanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aydın Çakmak ise çekilişin ardından Türkiye'nin Sivrihisar ilçesini konuştuğunu anımsatarak, ikramiye sahibinin ilçeye yatırım yapıp katkı vermesi gerektiğini söyledi.

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