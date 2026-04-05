        Haberler Yaşam Super Mario neden İtalyan ve tesisatçıydı? İşte dünyanın en ünlü kurgusal karakteri Super Mario hakkında bilmeniz gerekenler

        Kırmızı şapkası, kalın bıyığı ve tesisatçı kimliğiyle Super Mario'yu tanımayan yok! Peki her neslin kahramanı olan Super Mario'yu ne kadar tanıyorsunuz? Neden İtalyan olduğunu veya neden tulum giydiğini hiç düşündünüz mü? İşte, Super Mario'ya dair sizi gülümsetecek bilgiler

        Giriş: 05.04.2026 - 09:30 Güncelleme:
        1

        Onlarca nesli biraraya getiren Süper Mario, dünyanın en ünlü kurgusal karakterlerinden biri; onu tanımayan yok! Ancak bir ikon haline gelen Mario karakterini daha iyi tanımamız için tasarım sürecinin ilk zamanlarına gitmek gerekiyor.

        2

        Mario'nun ikonik görünümü aslında çok basit bir fikre dayalıydı

        Mario’nun ikonik görünümü de aslında estetik bir tercihten çok teknik sınırlamaların ürünü. 1980’lerin düşük çözünürlüklü grafiklerinde yüz detaylarını çizmek zor olduğu için karaktere bıyık eklendi, saç çizimi yerine şapka kullanıldı. Bu detaylar zamanla karakterin en ayırt edici özelliklerine dönüştü.

        Fotoğrafta Super Mario'nun ilk tasarımı görülüyor.

        3

        İlk zamanlar tesisatçı değil bir marangozdu

        Mario’nun bugün bildiğimiz mesleği baştan beri planlanmış değil. Karakter ilk kez 1981’deki Donkey Kong oyununda “Jumpman” adıyla ortaya çıktığında bir tesisatçı değil, inşaat sahasında çalışan bir marangoz olarak tasarlanmıştı. Ancak oyun dünyasının yer altı ve borular etrafında şekillenmesiyle birlikte karakterin mesleği de değiştirildi ve Mario, bugün bildiğimiz tesisatçı kimliğine kavuştu.

        4

        Tulum giymesinin bir nedeni var

        Mario'nun ilk tasarımında kıyafet için sadece üç seçenek vardı, kısıtlı teknoloji durumu zorlaştırıyordu. Oyunun yaratıcısı Miyamoto, Mario'nun hareket eden kollarını vurgulamak için kolları ve gövdesini farklı renk yapmak istedi bu da ancak mavi bir tulum ve beyaz eldivenler ile mümkün olabilirdi.

        5

        Küçük bir karaktere ayırt edici özellikler sağlandı

        Mario'nun görünüşü ile ilgili başka bir detay daha var. Tasarımın teknik nedenlerden dolayı basit olmasının yanı sıra, küçük ekranda kolayca seçilmesi de gerekiyordu; büyük burun ve bıyık da tam bunu sağlıyordu.

        6

        Neden İtalyan olarak çizildi?

        Mario’nun İtalyan kimliği, karakter için önceden yazılmış detaylı bir hikâyeden değil, tamamen oyun tasarımı sürecinde alınan pratik kararlardan doğdu. Shigeru Miyamoto, USA Today’e verdiği röportajda oyunun New York’ta geçmesini düşündüklerini, bu şehir atmosferine uygun bir karakter yaratmak için de Mario’ya İtalyan kimliği verdiklerini ifade ediyor. O dönemde New York’taki işçi profiliyle özdeşleşen bu kimlik, karakterin bıyık, şapka ve tulum gibi görsel özellikleriyle de örtüşerek zamanla kalıcı hale geliyor.

        7

        İlk başlarda bir ismi yoktu

        Mario’nun bugün herkesin bildiği adı da ilk başta yoktu. Karakter ilk ortaya çıktığında “Jumpman” olarak anılıyordu. Daha sonra Nintendo’nun ABD ofisiyle bağlantılı bir isimden ilham alınarak “Mario” adı benimsendi.

        8

        Mario'nun başka güçleri de olabilirdi

        İlk Super Mario Bros. planlarında Mario için gökyüzünde uçmak, bulutlara binmek gibi daha fazla aksiyon düşünülmüştü. Hatta, ilk tasarımda Mario'nun zıplaması bile bugünkü halinden çok farklıydı.

        9

        Mario'nun zıplama gücü sonradan eklendi

        Mario karakterinin ilk göründüğü yer olan Donkey Dong'ta Mario zıpladığında düşüp, sersemliyordu. Ancak Super Mario'nun tasarımı sırasında ona birtakım güçler vermek istediler ve sonra Mario'nun koşup zıpladığı bir prototip yapıldı.

        10

        Mario'daki düşman kaplumbağa oyunu zorlaştırmak için koyuldu

        Mario'daki meşhur kaplumbağı hatırlarsınız. Bu fikir, Mario'ya verilen zıplama kabiliyetinden sonra ortaya çıkıyor. Tasarım sırasında, 'Madem Mario zıplıyor o zaman katlara vurarak düşmanlarını öldürsün." dediler ancak bu kez de oyundaki düşman çok kolay bir şekilde yenilecekti.

        Oyunu zorlaştırmak için Mario'ya aşağıdan gelen bir düşman lazımdı; kaplumbağalar da bu yüzden yaratıldı.

        11

        “Boş karakter” stratejisi

        Mario’nun detaylı bir geçmişe sahip olmaması da bilinçli bir tercih. Shigeru Miyamoto, karakteri mümkün olduğunca sade bırakarak oyuncuların kendilerini onun yerine koyabilmesini hedeflediklerini belirtiyor. Bu yaklaşım, Mario’nun farklı oyun türlerinde kolayca kullanılabilmesini ve geniş kitlelere hitap etmesini sağladı.

        12

        Haber kaynak: Super Mario yaratıcısı Shigeru Miyamoto'nun 2010 yılında USA Today ve 2011 yılında Super Mario'nun oyun şirketi Nintendo'ya verdiği röportajdan derlenmiştir.

        Fotoğraf kaynak: AA, Shutterstock, Nintendo

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Yağmurlar devam ediyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı!
        Yağmurlar devam ediyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Bir dönemin sonu
        Bir dönemin sonu
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        G.Saray'dan küfür tepkisi! "Yazıklar olsun"
        G.Saray'dan küfür tepkisi! "Yazıklar olsun"
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt