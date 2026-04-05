Super Mario neden İtalyan ve tesisatçıydı? İşte dünyanın en ünlü kurgusal karakteri Super Mario hakkında bilmeniz gerekenler
Kırmızı şapkası, kalın bıyığı ve tesisatçı kimliğiyle Super Mario'yu tanımayan yok! Peki her neslin kahramanı olan Super Mario'yu ne kadar tanıyorsunuz? Neden İtalyan olduğunu veya neden tulum giydiğini hiç düşündünüz mü? İşte, Super Mario'ya dair sizi gülümsetecek bilgiler
Onlarca nesli biraraya getiren Süper Mario, dünyanın en ünlü kurgusal karakterlerinden biri; onu tanımayan yok! Ancak bir ikon haline gelen Mario karakterini daha iyi tanımamız için tasarım sürecinin ilk zamanlarına gitmek gerekiyor.
Mario'nun ikonik görünümü aslında çok basit bir fikre dayalıydı
Mario’nun ikonik görünümü de aslında estetik bir tercihten çok teknik sınırlamaların ürünü. 1980’lerin düşük çözünürlüklü grafiklerinde yüz detaylarını çizmek zor olduğu için karaktere bıyık eklendi, saç çizimi yerine şapka kullanıldı. Bu detaylar zamanla karakterin en ayırt edici özelliklerine dönüştü.
İlk zamanlar tesisatçı değil bir marangozdu
Mario’nun bugün bildiğimiz mesleği baştan beri planlanmış değil. Karakter ilk kez 1981’deki Donkey Kong oyununda “Jumpman” adıyla ortaya çıktığında bir tesisatçı değil, inşaat sahasında çalışan bir marangoz olarak tasarlanmıştı. Ancak oyun dünyasının yer altı ve borular etrafında şekillenmesiyle birlikte karakterin mesleği de değiştirildi ve Mario, bugün bildiğimiz tesisatçı kimliğine kavuştu.
Tulum giymesinin bir nedeni var
Mario'nun ilk tasarımında kıyafet için sadece üç seçenek vardı, kısıtlı teknoloji durumu zorlaştırıyordu. Oyunun yaratıcısı Miyamoto, Mario'nun hareket eden kollarını vurgulamak için kolları ve gövdesini farklı renk yapmak istedi bu da ancak mavi bir tulum ve beyaz eldivenler ile mümkün olabilirdi.
Küçük bir karaktere ayırt edici özellikler sağlandı
Mario'nun görünüşü ile ilgili başka bir detay daha var. Tasarımın teknik nedenlerden dolayı basit olmasının yanı sıra, küçük ekranda kolayca seçilmesi de gerekiyordu; büyük burun ve bıyık da tam bunu sağlıyordu.
Neden İtalyan olarak çizildi?
Mario’nun İtalyan kimliği, karakter için önceden yazılmış detaylı bir hikâyeden değil, tamamen oyun tasarımı sürecinde alınan pratik kararlardan doğdu. Shigeru Miyamoto, USA Today’e verdiği röportajda oyunun New York’ta geçmesini düşündüklerini, bu şehir atmosferine uygun bir karakter yaratmak için de Mario’ya İtalyan kimliği verdiklerini ifade ediyor. O dönemde New York’taki işçi profiliyle özdeşleşen bu kimlik, karakterin bıyık, şapka ve tulum gibi görsel özellikleriyle de örtüşerek zamanla kalıcı hale geliyor.
İlk başlarda bir ismi yoktu
Mario’nun bugün herkesin bildiği adı da ilk başta yoktu. Karakter ilk ortaya çıktığında “Jumpman” olarak anılıyordu. Daha sonra Nintendo’nun ABD ofisiyle bağlantılı bir isimden ilham alınarak “Mario” adı benimsendi.
Mario'nun başka güçleri de olabilirdi
İlk Super Mario Bros. planlarında Mario için gökyüzünde uçmak, bulutlara binmek gibi daha fazla aksiyon düşünülmüştü. Hatta, ilk tasarımda Mario'nun zıplaması bile bugünkü halinden çok farklıydı.
Mario'nun zıplama gücü sonradan eklendi
Mario karakterinin ilk göründüğü yer olan Donkey Dong'ta Mario zıpladığında düşüp, sersemliyordu. Ancak Super Mario'nun tasarımı sırasında ona birtakım güçler vermek istediler ve sonra Mario'nun koşup zıpladığı bir prototip yapıldı.
Mario'daki düşman kaplumbağa oyunu zorlaştırmak için koyuldu
Mario'daki meşhur kaplumbağı hatırlarsınız. Bu fikir, Mario'ya verilen zıplama kabiliyetinden sonra ortaya çıkıyor. Tasarım sırasında, 'Madem Mario zıplıyor o zaman katlara vurarak düşmanlarını öldürsün." dediler ancak bu kez de oyundaki düşman çok kolay bir şekilde yenilecekti.
Oyunu zorlaştırmak için Mario'ya aşağıdan gelen bir düşman lazımdı; kaplumbağalar da bu yüzden yaratıldı.
“Boş karakter” stratejisi
Mario’nun detaylı bir geçmişe sahip olmaması da bilinçli bir tercih. Shigeru Miyamoto, karakteri mümkün olduğunca sade bırakarak oyuncuların kendilerini onun yerine koyabilmesini hedeflediklerini belirtiyor. Bu yaklaşım, Mario’nun farklı oyun türlerinde kolayca kullanılabilmesini ve geniş kitlelere hitap etmesini sağladı.
Haber kaynak: Super Mario yaratıcısı Shigeru Miyamoto'nun 2010 yılında USA Today ve 2011 yılında Super Mario'nun oyun şirketi Nintendo'ya verdiği röportajdan derlenmiştir.
Fotoğraf kaynak: AA, Shutterstock, Nintendo