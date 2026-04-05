Super Mario neden İtalyan ve tesisatçıydı? İşte dünyanın en ünlü kurgusal karakteri Super Mario hakkında bilmeniz gerekenler

Mario'daki düşman kaplumbağa oyunu zorlaştırmak için koyuldu

Mario'daki meşhur kaplumbağı hatırlarsınız. Bu fikir, Mario'ya verilen zıplama kabiliyetinden sonra ortaya çıkıyor. Tasarım sırasında, 'Madem Mario zıplıyor o zaman katlara vurarak düşmanlarını öldürsün." dediler ancak bu kez de oyundaki düşman çok kolay bir şekilde yenilecekti.

Oyunu zorlaştırmak için Mario'ya aşağıdan gelen bir düşman lazımdı; kaplumbağalar da bu yüzden yaratıldı.