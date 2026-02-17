Canlı
        Sürat pateni foto finiş görüntüsü viral oldu!

        Sürat pateni foto finiş görüntüsü viral oldu!

        2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni yarışındaki foto finiş görüntüsü dikkat çekti. Kazak patenci, İtalyan rakibini yalnızca 0.9 santimetre farkla yenerek birinci oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:55
        Foto finiş görüntüsü viral oldu!
        2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni yarışındaki foto finiş görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

        Kazak patenci Abzal Azhgaliyev, İtalyan Pietro Sighel'i yalnızca 0.9 santimetre farkla yenerek birinci oldu.

        FURKAN AKAR VEDA ETTİ

        Milli sporcumuz Furkan Akar ise ceza alarak yarışmaya veda etti.

        Seferihisar'da butik otelde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

        İZMİR'in Seferihisar ilçesinde bir butik otelde çıkan yangında dumandan etkilenen Emine Ayten (46) hayatını kaybetti, eşi polis memuru Mehmet Ayten (50) ise hastanede tedaviye alındı. Çiftin Manisa'da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle otele geldikleri öğrenildi. (DHA)

