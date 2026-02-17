Sürat pateni foto finiş görüntüsü viral oldu!
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni yarışındaki foto finiş görüntüsü dikkat çekti. Kazak patenci, İtalyan rakibini yalnızca 0.9 santimetre farkla yenerek birinci oldu.
Giriş: 17.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:55
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni yarışındaki foto finiş görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kazak patenci Abzal Azhgaliyev, İtalyan Pietro Sighel'i yalnızca 0.9 santimetre farkla yenerek birinci oldu.
FURKAN AKAR VEDA ETTİ
Milli sporcumuz Furkan Akar ise ceza alarak yarışmaya veda etti.
