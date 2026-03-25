Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Süreçte kritik toplantı: Meclis Başkanı Kurtulmuş, koordinatör isimlerle haftaya görüşecek | Son dakika haberleri

        Süreçte kritik toplantı: Meclis Başkanı Kurtulmuş, koordinatör isimlerle haftaya görüşecek

        Terörsüz Türkiye raporunun kabul edilmesinin ardından koordinatör grup başkanvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacak. Hazırlanacak müstakil geçici kanuna dair partilerin önerileri alınacak. Kanun teklifinin haziran ya da temmuz ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 25.03.2026 - 14:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süreçte kritik toplantı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Şubat'ta ortak raporunu kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Şubat'ta siyasi parti turuna çıktı.

        Ortak raporun kabul edilmesinin ardından koordinatör grup başkanvekilleri ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki toplantıda hazırlanacak müstakil ve geçici yasaya dair tüm partilerin görüşleri alınacak.

        TERÖR SUÇLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

        Hazırlanacak kod kanunla örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği, yardım ve yataklık gibi terör suçlarının yeniden düzenlenmesi üzerinde duruluyor. Geçmişte terör örgütünün varlığı nedeniyle cezalandırılan eylemlerin, örgütün ortadan kalkması durumunda nasıl değerlendirileceğine dair bir çerçeve de çizilecek.

        AK Parti kaynakları, hazırlanacak kod kanunun farklı kanunlara atıf içereceğini belirtti. Kaynaklar, silahlı örgüt kuran veya yöneten ile örgüte üye olanlara yönelik hapis cezalarını belirleyen Türk Ceza Kanunu'nun 314. Maddesine müdahale edilemeyeceğini de işaret etti.

        Hazırlanacak geçici kod kanun “belirlenecek süre içerisinde kendini fesheden ve bu durumu teyit-tespit edilen terör örgütlerini” tarif edecek. 18 aylık süre tamamlandıktan sonra diğer örgütler, bu kanun ve ardından yapılacak yasal düzenlemelerden faydalanamayacak.

        TEKLİFİN HAZİRAN YA DA TEMMUZDA MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

        AK Parti kaynakları, müstakil bir yasanın Meclis'e sunulması için silah bırakmayla ilgili teyit ve tespit sürecinin belirleyici olacağını işaret etti. Yasama dönemi sona ermeden haziran ya da temmuz ayında kanun teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor.

        Fotoğraf: İHA

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
