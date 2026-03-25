Süreçte kritik toplantı: Meclis Başkanı Kurtulmuş, koordinatör isimlerle haftaya görüşecek

Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Şubat'ta ortak raporunu kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Şubat'ta siyasi parti turuna çıktı.

Ortak raporun kabul edilmesinin ardından koordinatör grup başkanvekilleri ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki toplantıda hazırlanacak müstakil ve geçici yasaya dair tüm partilerin görüşleri alınacak.

TERÖR SUÇLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

Hazırlanacak kod kanunla örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği, yardım ve yataklık gibi terör suçlarının yeniden düzenlenmesi üzerinde duruluyor. Geçmişte terör örgütünün varlığı nedeniyle cezalandırılan eylemlerin, örgütün ortadan kalkması durumunda nasıl değerlendirileceğine dair bir çerçeve de çizilecek.

AK Parti kaynakları, hazırlanacak kod kanunun farklı kanunlara atıf içereceğini belirtti. Kaynaklar, silahlı örgüt kuran veya yöneten ile örgüte üye olanlara yönelik hapis cezalarını belirleyen Türk Ceza Kanunu'nun 314. Maddesine müdahale edilemeyeceğini de işaret etti.

Hazırlanacak geçici kod kanun “belirlenecek süre içerisinde kendini fesheden ve bu durumu teyit-tespit edilen terör örgütlerini” tarif edecek. 18 aylık süre tamamlandıktan sonra diğer örgütler, bu kanun ve ardından yapılacak yasal düzenlemelerden faydalanamayacak.

TEKLİFİN HAZİRAN YA DA TEMMUZDA MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

AK Parti kaynakları, müstakil bir yasanın Meclis'e sunulması için silah bırakmayla ilgili teyit ve tespit sürecinin belirleyici olacağını işaret etti. Yasama dönemi sona ermeden haziran ya da temmuz ayında kanun teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor.

Fotoğraf: İHA