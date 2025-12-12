Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler'

        A.Yusuf Aygeç'in Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler (Posters to the Olive Tree of Exile) başlıklı kişisel sergisi 15–30 Ocak 2026 tarihleri arasında Londra'da P21 Gallery'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 17:32 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:32
        Londra merkezli P21 Gallery ve Saka Sanat, A.Yusuf Aygeç’in Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler (Posters to the Olive Tree of Exile) başlıklı kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturacak. 15–30 Ocak 2026 tarihleri arasında ziyarete açık olacak serginin küratörlüğünü Samed Karagöz üstleniyor. Sergi, özellikle 2023 Ekim’inden bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik aralıksız saldırılarının ardından—uluslararası insan hakları örgütleri tarafından yaygın biçimde “soykırım niteliğinde” olarak tanımlanan bu yıkım bağlamında—hafızayı koruma ve tanıklık etme gücünü merkeze alıyor.

        Aygeç’in çalışmalarında çizginin kendisi, hem kişisel hem de kolektif hafızanın kırılgan katmanlarına dokunuyor. Yerinden edilme, kayıp, yas ve direniş, doğrudan şiddet imgeleri olarak değil; sanatçının estetik dilini şekillendiren sakin, yankılı bir ışık olarak beliriyor.

        Her bir çizim, bir kişiye değil; Akdeniz ve Filistin tarihleri boyunca direncin ve dayanıklılığın sembolü olan zeytin ağacına yazılmış bir mektuba dönüşüyor. Bu kavramsal çerçeve, sergiye eşlik eden metinlerde de açık biçimde yansıtılıyor.

        2023 Ekim’inden bu yana Gazze, tüm mahallelerin yok edilmesine, yüz binlerce insanın yerinden edilmesine ve sivillerin sistematik biçimde hedef alınmasına tanık oldu. Bu dönem, uluslararası topluluğun birçok kesimi tarafından insanlığa karşı suç ve bir soykırım eylemi olarak tanımlanıyor.

        Aygeç'in eserleri bu yıkımı görsel olarak yeniden yaratmayı amaçlamıyor; bunun yerine, bu tür bir kopuşun psikolojik ve duygusal yankılarını görünür kılıyor. Çizimler, silinmeye karşı bir görsel arşiv görevi görüyor; unutmanın politik bir araç haline geldiği durumlarda hatırlamakta ısrar eden estetik bir direniş alanı oluşturuyor.

        Pek çok eser, Filistin’in “ulusal şairi” olarak anılan Mahmud Derviş’in dizelerinin izlerini taşıyor. Sergi boyunca bu dizeler, dalların arasından geçen bir rüzgar gibi yankılanırken; Derviş’in sözleriyle Aygeç’in imgeleri arasında ince, sezgisel bir hafıza hattı kuruyor.

        Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler, İsrail’in 2023 sonrasında Gazze’ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani felaket karşısında sanatın etik bir tanıklık alanı olarak üstlendiği rolü vurguloyor. Sergi, izleyicileri bir trajediyi yalnızca gözlemlemeye değil; hatırlamaya ve hatırlatmaya—tarihin yaşamları, hikâyeleri ve coğrafyaları silmeye yönelen mekanizmalarına karşı direnmeye—davet ediyor.

        SANATÇI HAKKINDA

        A. Yusuf Aygeç (d. 1989, İstanbul), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezundur. Çalışmaları bireysel hafıza, mekân ve kimlik temaları etrafında şekillenir. C.A.M Gallery ve Merkür Gallery’de 6 kişisel sergi açmış; eserleri Contemporary Istanbul ve Christie’s Dubai gibi uluslararası etkinliklerde sergilenmiştir.

        Samed Karagöz, düzenlediği sergilerde hafıza, sürgün, direniş ve politik duruşun çağdaş sanatın estetiği ile ifade edilmesine yoğunlaşıyor. Karagöz, aynı zamanda sanat yazılarına ve hazırlayıp sunduğu televizyon programlarına devam ediyor.

