Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini yineledi | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini yineledi

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden dolayı ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini yineleyerek "Artık rejimi ortadan kaldırdığımıza göre bu yaptırımlar kaldırılmalıdır zira rejimin düşmesinden sonra bu yaptırımların hiçbir gerekçesi kalmamıştır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şara "yaptırımların kaldırılması" çağrısını yineledi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şara, başkent Şam'da, "Leading" isimli YouTube kanalına değerlendirmelerde bulundu.

        Filistin İntifadası'nın kendisinde büyük etkisi olduğunu vurgulayan Şara, devrimin ardından "bitkin" bir ülkeyi devraldıklarını ve Suriye'yi yeniden inşa etmek zorunda olduklarını belirtti.

        Şara, olumlu mesajlar verdiğine inandığını söylediği ABD Başkanı Donald Trump'ın, iç politikaya ve ABD ekonomisini yeniden canlandırmaya odaklandığını söyledi.

        Trump'ın, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesiyle ilgilendiğini ve bunun umut verici bir başlangıç olduğunu ifade eden Şara, Trump'ın, özellikle de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmesi durumunda küresel barışın sağlanmasında büyük rol oynayabileceğine dikkati çekti.

        REKLAM

        Şara, Trump'ın "Gazze'yi devralma" planına ilişkin, "Hiçbir gücün insanları topraklarından süremeyeceğine inanıyorum. Birçok ülke bunu yapmaya çalıştı ve hepsi başarısız oldu, özellikle de Gazze'deki son savaş sırasında." diye konuştu.

        7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin acıya, ölümlere ve yıkıma katlandığını ancak topraklarını terk etmeyi reddettiğini vurgulayan Şara, 80 yılı aşkın süredir devam eden bu çatışmalarda, onları yerlerinden etmeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olduğuna işaret etti.

        Şara, "Bana göre Trump'ın, Filistinlileri topraklarından çıkarmaya yönelik bir çabaya öncülük etmesi ne akıllıca ne ahlaki ne de siyasi açıdan doğru olacaktır." ifadesini kullandı.

        Suriye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin görüşü sorulan Şara, devrik Beşşar Esed rejiminin, işlediği toplu katliamlar dahil sistematik suçlar sırasında yaptırımlar uygulandığını hatırlattı.

        Şara, "Artık rejimi ortadan kaldırdığımıza göre bu yaptırımlar kaldırılmalıdır zira rejimin düşmesinden sonra bu yaptırımların hiçbir gerekçesi kalmamıştır." değerlendirmesini yaptı.

        REKLAM

        "Yaptırımların kaldırılması için ne yapıyorsunuz?" sorusuna ise Şara, son dönemde Şam'ı ziyaret eden herkesin yaptırımların kaldırılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

        Şara, ülkesinin halihazırda güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu, bunun çözümlerinden birinin de ekonomik kalkınmadan geçtiğini dile getirerek "Biz de buna odaklanıyoruz. Ekonomik büyüme olmadan istikrar olamaz ve istikrar olmadan da kaos ve güvensizliği besleyen bir ortam yaratma riskiyle karşı karşıya kalırız. Tüm bu meseleler birbiriyle bağlantılıdır ve birlikte ele alınmalıdır." dedi.

        TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" PLANI

        Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

        Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

        Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

        ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

        Dün ise Trump, Gazze'yi devralma ve yeniden inşa planında "Filistinlilerin bu bölgeye dönme hakkının olmayacağını" söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ahmed şara
        #Suriye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 7 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 7 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi