        'Suriye'de Kürtler hedef alınıyor' iddiasına yanıt

        'Suriye'de Kürtler hedef alınıyor' iddiasına yanıt

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bazı siyasi çevrelerin 'Suriye'de Kürtler hedef alınıyor' iddiasının, hakikati yansıtmadığını dile getirdi. Duran, "Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dil hepimizin sorumluluğudur. Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız. Türkiye'nin mücadelesi etnik kimliklerle değil; terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye'nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 18:22 Güncelleme: 27.01.2026 - 18:29
        
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bazı siyasi çevrelerin 'Suriye’de Kürtler hedef alınıyor' iddiası, hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişimdir" dedi.

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı siyasi çevrelerin 'Suriye’de Kürtler hedef alınıyor' iddiasının, hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişim olduğunu ifade etti. Duran, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

        "Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dil hepimizin sorumluluğudur. Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız. Türkiye’nin mücadelesi etnik kimliklerle değil; terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye’nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir. Bölgede kalıcı barış, istikrar ve kapsayıcı bir siyasal düzenin tesisi açısından atılan her yapıcı adımı önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ifade ettiği gibi Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor; Arap’ıyla, Türkmen’iyle, Kürt’üyle, Nusayri’siyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor. Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum. Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara lütfen gelmeyin, istismarcılara lütfen prim vermeyin; fitneyi, fesadı, ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti, 86 milyon vatandaşıyla birlikte yönünü kendisine dönmüş on milyonların da en güvenli sığınağıdır, yuvasıdır, güvencesidir. 'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge sürecine zarar vermek isteyen, komşularımızla ve kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

