Çetiner Çetin'in haberine göre,

Suriye'deki kabile ve aşiretlerin biraraya getirilmesi kapsamında Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi 21 Aralık 2018 tarihinde 10:00-14:00 saatleri arasında Suriye/Azez'deki Aşiretler Meclisi Divanı'nda düzenlenecek kongre ile ilan edileceği bildirildi.

Bu önemli gelişmeyle Suriye'deki tüm aşiret yapıları tek bir çatı altında toplanacak. Özellikle Fırat’ın doğusundaki gelişmeler bağlamında bu toplantı önem arz etmekte...

Bu kapsamda kurulacak Kabile ve Aşiretler Meclisinde, Arap aşiretlerin yanısıra Suriyeli Türkmenler de meclis yapısı içinde görev almaktadır.

ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararının ardından Habertürk yazarı Çetiner Çetin, çekilme kararının perde arkasını ve Ankara'daki ilk tepkileri de değerlendirdi.

Çetin, kararla ilgili olarak Ankara'nın önüne konulan bir plan olmadığını ve başkentin konuya temkinli yaklaştığını söyledi

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