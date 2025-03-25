Suriye'den İsrail'e kınama açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırılarını "şiddetle" kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Dera'nın batısındaki Koya köyünde yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine yönelik topçu ve hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırılar sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Bu saldırıların, Kuneytra ve Dera illerine yönelik saldırıların bir parçası olduğu bildirilerek, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiği ve uluslararası hukuk kurallarını çiğnediği vurgulandı.

Bakanlık, saldırıları "en şiddetli şekilde kınayarak" uluslararası camiaya İsrail'in gerçekleştirdiği ihlalleri soruşturma çağrısında bulundu.

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Açıklamada, Suriye halkı da topraklarına sahip çıkmaya ve zorla yerinden edilme girişimlerine karşı koymaya çağırıldı.

Bu saldırıların halkı haklarını savunmaktan alıkoyamayacağı kaydedilerek, halkın direncinin devam edeceğini bildirdi.

İsrail, Suriye topraklarına saldırmaya devam ediyor

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Humus ilindeki Tedmur ve T4 askeri hava üslerini vurduğunu duyurmuştu.