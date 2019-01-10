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Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Esad rejimiyle diyalog için Moskova aracılığında girişimde bulunan Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD ile anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduklarını söyledi. Mikdad, tüm yabancı güçlerin Suriye'den çekileceğine de emin olduğunu vurguladı.
PYD/PKK'NIN, RUSYA'DAN ARABULUCUK İSTEĞİ
Alman basın yayın organı Deutsche Welle'in haberine göre, Suriye'nin kuzeyinde Rojava bölgesindeki özerk Kürt yönetiminden temsilciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından aralık ayında Moskova'ya giderek Rus Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmiş, Esad rejimiyle bir anlaşmaya varılması için Rusya'nın arabuluculuk yapmasını istemişti.
"MOSKOVA'YA YOL HARİTASI SUNDUK"
Heyette yer alan Rojava özerk yönetimi sözcüsü Bedran Çiya Kurd geçen hafta yaptığı açıklamada Moskova'nın arabuluculuk teklifini kabul ettiğini ve Esad ile anlaşmaya, "ABD karşı çıksa bile" kararlı olduklarını söylemişti. Kurd, Moskova'da Esad ile anlaşma için bir yol haritası sunduklarını da açıklamıştı.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad.
FAYSAL MİKDAD: "KOŞULLAR OLUMLU"
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Rusya arabuluculuğundaki temaslarda ilerleme kaydedilip kaydedilmediği yönündeki soruyu, "Her zaman için iyimser olmak gerektiğini düşünüyorum. Geçmişteki deneyimler cesaret verici değildi. Ama şimdi işler yoluna giriyor" diye yanıtladı.
PYD'DEN, SURİYE'NİN PARÇASIYIZ SÖYLEMİ
Suriye'deki PYD/PKK ile Esad rejimi arasındaki görüşmeler geçmişte özerklik ısrarı nedeniyle sonuca ulaşamamış, son olarak Dışişleri Bakanı Velid Muallim, federal bir Suriye'nin söz konusu olamayacağını açıklamıştı. Türkiye'nin operasyon tehdidine karşı Suriye rejimini sınırları korumaya çağıran PYD, son dönemde Suriye devletinin ve milletinin bir parçası oldukları söylemini öne çıkarmıştı.
MİKDAD: "BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK"
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, PYD/PKK'nın, "devlete geri dönmesi için koşulların olumlu olduğunu" belirterek, "Bu nedenle her zaman için iyimserim. Bu siyasi grupları, şu an Suriye devleti ile gerçekleştirdikleri diyalogda samimi ve dürüst olmaya teşvik ediyoruz. Başka seçeneklerinin olmadığını hesaba katmaları gerekiyor" diye konuştu.
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