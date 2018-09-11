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Suriye için toplandılar: Türkiye de katıldı!

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türk, Rus ve İranlı diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi'nin kurulması amacıyla Cenevre'de bir araya geldi. Toplantılarda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet temsil ediyor

11.09.2018 - 12:13 | Güncelleme: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililer arasında Anayasa Komitesi'ne nihai halin verilmesi için yapılan resmi toplantılar İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Soçi'de 30 Ocak 2018'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde bir Anayasa Komitesi kurulması kararı alınmasının ardından yaşanan süreçte kritik aşamaya gelindi.

BM Özel Temsilcisi Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri TSİ 11.20'de BM Cenevre Ofisi'nde resmi görüşmelere başladı.

Dörtlü formattaki toplantıların gün boyu sürmesi, Anayasa Komitesi'ne ilişkin tüm detayların masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantılarda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Rus heyetini ise Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ve İran heyetini de Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari temsil ediyor.

Dün yapılan basına kapalı ve gayri resmi toplantılarda, Türk, Rus ve İran heyetleri, Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği'nde üçlü toplantı yapmıştı.

Türk ve Rus heyetleri aynı yerde ikili toplantı yaptıktan sonra, yine Türk ve İran heyetleri BM Cenevre Ofisi'nde bir araya gelmişti.

MYK LİSTESİNİ SUNMUŞTU 

Rusya'da temmuz ayında yapılan Suriye konulu garantörler toplantısının sonuç bildirisinde Anayasa Komitesi'nin kurulması önemli yer tutmuştu.

Bildiride Türkiye, Rusya ve İran'ın, Cenevre'de BM gözetimindeki Anayasa Komitesi çalışmalarının en kısa zamanda başlatılmasını teşvik etmekte anlaştıklarına işaret edilmişti.

Suriye Müzakere Yüksek Kurulu (MYK), Anayasa Komitesi'nde muhalefeti temsil edecek üyeler için Türkiye ile eş güdüm halinde hazırladığı 50 adayın yer aldığı listeyi, 5 Temmuz'da BM Suriye Özel Temsilcisi'ne sunmuştu.

Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşı sona erdirmek için BM çatısı altında yapılan görüşmeler, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlık içeriyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 dakika önce
    Suriyede olmasa bizimkileri adam yerine koyup bir yere çağıran yok
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