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        Haberler Dünya Suriye ordusunun Halep ve İdlib illerine saldırılarında 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı - Dünya haberleri

        Suriye ordusunun Halep ve İdlib illerine saldırılarında 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı

        Suriye ordusu güçlerinin Halep ve İdlib kırsallarına düzenlediği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 00:38 Güncelleme: 19.10.2023 - 00:38
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        Halep ve İdlib illerine saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Halep'in Kefercum köyünde konuşlu Suriye rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Daret İzze ilçesine ile İdlib'in kuzeyindeki Terrmenin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

        Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi, yaralanan 4 sivil bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

        Ayrıca, gün içerisinde Suriye rejim güçleri, İdlib ilinin güneyindeki Eriha ilçesine ve doğusundaki Sermin köyüne düzenlediği kara saldırısında 6 sivil yaralanmıştı.

        İDLİB'DEKİ DURUM

        Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

        Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

        Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

        2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Suriye
        #halep
        #İdlib
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