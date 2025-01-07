Suriye Ulusal Diyalog Konferansı düzenlenecek

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'deki bütün kesimlerin katkısıyla Ulusal Diyalog Konferansı toplanacağını duyurdu. Hasan Şeybani "Bütün kesimlerin katılımıyla Ulusal Diyalog Konferansının toplanması için zaman ayıracağız. Bu sayede genişletilmiş hazırlık komitesinin kurulması da mümkün olacak." dedi.

Reuters'a açıklamada bulunan yetkililer konferansın ne zaman toplanacağına dair herhangi bir bilgi olmadığını belirtirken Suriye'de bulunan gruplar da kendilerine bir davet ulaşmadığını ifade etti.