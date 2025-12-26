Habertürk
        Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor - Para Haberleri

        Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor

        Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, yeni Suriye para biriminin piyasaya sürüleceğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 12:22 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:22
        Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor
        Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir ekonomik ve parasal dönemin başlangıcını yansıtan yeni Suriye para biriminin piyasaya sürülmesine ilişkin kararnamenin yayımlandığını duyurdu. Hasriya, söz konusu kararnamenin, Suriye Merkez Bankası’na banknot değişim sürecini yönetme konusunda tam yetki verdiğini, bu kapsamda değişim sürelerinin, merkezlerinin ve uygulama mekanizmalarının Merkez Bankası tarafından belirleneceğini kaydederek, banknot değişim sürecinin 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacağını aktardı.

        Yeni Suriye banknotlarının değiştirilmesine ilişkin sürecin düzenli, kademeli ve sorunsuz şekilde yürütüleceğini vurgulayan Hasriya, uygulamanın tüm ayrıntılarının 28 Aralık’ta düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Hasriya, “Yeni Suriye para birimi, kurtuluştan sonra mali egemenliğimizin bir sembolüdür ve herkesin iş birliği ile Suriye Merkez Bankası'nın yönetimi ve denetimi altında inşa edilen yeni bir aşamayı işaret etmektedir. Bu, kurtuluştan sonra elde edilen başarılara eklenen ulusal bir başarıdır ve istikrar ile ekonomik ilerleme yolunda atılmış sağlam bir adımdır” ifadelerini kullandı.

        Uçağın enkazına ulaşıldı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanından Trablusa gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyünün 2 kilometre güneyinde ulaşıldığını bildirdi.

