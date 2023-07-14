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        Suriye yönetimi, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı 6 aylığına insani yardımlara açacağını duyurdu

        Suriye yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir mektup göndererek, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceklerini duyurdu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 00:29
        Şam, Cilvegözü Kapısı'nı 6 aylığına açıyor
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        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Mektubu aldığımızı ve incelemeye başladığımızı teyit edebilirim." ifadesini kullandı.

        AA, BM kaynaklarından söz konusu mektuba erişim sağladı.

        Mektupta, Suriye yönetiminin, tüm Suriyelilerin yaşam koşulları ve ülkedeki insani durumu iyileştirmeyi ve istikrar sağlamayı amaçladığı belirtildi.

        Suriye yönetiminin insani yardımların ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediği belirtilen mektupta, "Suriye Arap Cumhuriyeti, egemen bir kararla, BM ve özel ortaklarına Babülhava sınırından Suriye hükümetiyle tam işbirliği ve koordinasyon halinde olacak şekilde ülkenin kuzeybatısında ihtiyacı olan kişilere insani yardım taşınmasına bugünden itibaren 6 ay için izin veriyor." ifadelerine yer verildi.

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        Yardımların Suriye'nin kuzeybatısında Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriye Kızılayı tarafından dağıtılması talebine yer verilen mektupta, Suriye yönetiminin BM ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

        SURİYE'YE YARDIM MEKANİZMASI

        BMGK'de, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.

        BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

        Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

        En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

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