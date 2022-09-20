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Sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyonu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sürücü adaylarına artık emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Simülasyonla emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgilendirme yapılacak

Sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyonu
Sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyonu
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HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre söz konusu kararla sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.

SINAV SORUMLULARINA EĞİTİM

Bunun yanında 29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlardan en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunan ve hâlihazırda kamu personeli olarak çalışanlar altı ay içerisinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurmak kaydıyla hizmet içi eğitime alınacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile hizmet içi eğitimi tamamlayarak EK-15’te yer alan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurs Uygulama Sınav Sorumlusu Hizmet İçi Eğitim Tamamlama Belgesi almaya hak kazananlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev verilebilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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