Survivor 2019 ödül oyunlarında Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları bugün kıyasıya bir mücadele verdi. İlk ödül oyununda "Latin yemeği Empanadas" olduğunu öğrenen Türk ve Yunan yarışmacılar ödülü kazanmak için ter döktüler. İkinci yarışmada erkekler ve kadınlar ayrı ayrı yarıştı ve ödül olarak "Menemen" verildi. Peki, Survivor 2019 ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, yanıtı...

SURVİVOR 2019 (İLK) ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019 ödül oyununda Türk Takımı ile Yunan Takımı, Latin hamur yemeği Empanadas için karşı karşıya geldi. Son ana kadar nefeslerin tutulduğu yarışmada Türk Takımı 10'a 9 ile yarışmayı kazanan takım oldu.

TÜRKİYE: 10

YUNANİSTAN: 9

SURVİVOR 2019 (İKİNCİ) ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019 ikinci ödül oyununda Türk ve Yunan yarışmacılar "Menemen" yemeği için yarıştılar. Erkekler ve Kadınların ayrı mücadele verdiği yarışmada Türk takımından kadınlarda Seda birinci oldu ve ödülü için Ecem ile Büşra'yı seçti.

Erkeklerde ise son ana kadar avantajlı giren Türk yarışmacıları birinciliği Yunan takımından Nikos'a kaptırdılar. Nikos, "Menemen" ödülü için takım arkadaşlarından Panagiotis ve Tony'i seçti.