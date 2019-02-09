Survivor 2019 yarışmacıları kimler? Sorusu Survivor severler tarafından merak ediliyor. Haftada 4 gün boyunca yayınlanan Survivor yarışmasında yarışmacılar Dominik adasında şampiyon olabilmek için mücadele ediyor. Bu sene Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen Survivor 2019'daki yarışmacıları yakından tanıyalım...

SURVİVOR 2019 YARIŞMACILARI KİMLER?

HAKAN KANIK

1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık, daha önce Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıkmıştı. Genç yarışmacı Survivor 2019 Türkiye yarışmasında Yunanistan'a karşı ter dökecek.

SEDA OCAK

Survivor 2018'de başarılı bir performans sergileyen Milli Atelet Sema Aydemir'in ikiz kız kardeşi olan Seda Ocak 34 yaşında ve iki çocuğu var. Seda Ocak'ta ikiz kardeşi Sema gibi eski milli atlet ve antrenördür.

KADER KARAKAYA

Survivor 2019 Türkiye kadrosunda yer alan bir diğer isim ise Kadar Karakaya 1996 doğumlu yarışmacı atlettir. Survivor tanıtım filminde yarışmayı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

MELİSA EMİRBAYER

Milli yüzücü olan Melisa Emirbayer başarılı geçen kariyerinin ardından Survivor 2019'da ter döküyor.

ECEM ONARAN

Profesyonel antrenör olan Ecem Onaran, A Milli Takım'a giren ilk Türk kız sporcu ünvanına ulaşmıştır.

HİKMET TUĞSUZ

1986 Antalya doğumlu olan atlet Hikmet Tuğsuz, hentbol, futbol, triatlon, voleybol gibi branşlarda da başarı elde etmiştir.

ATAKAN IŞIKTUTAN

Survivor tanıtım filminde iddialı açıklamaları ile adından söz ettiren Atakan Işıktutan 24 yaşında. Işıktutan Türkiye Kürek Şampiyonasında Türkiye ikincisi olmuştur.

BÜŞRA YALÇIN

21 yaşında olan Büşra Yalçın Beden Eğitimi Öğretmeni'dir. Voleybolda milli olmadığı için Yunanistan karşısında milli duygularla yarışarak birincilik elde etmek istiyor.

SUDE BURCU

22 yaşındaki genç yarışmacı Sude Burcu, İzmirli Milli tekvandocudur. Aynı zamanda son iki yılın Türkiye şampiyonudur.

OKAY KÖKSAL

31 yaşında olan Survivor 2019 Türkiye yarışmacısı Okay Köksal, Fenerbahçe güreş sporcusudur. Survivor adasında soğukkanlı olacağını söylemiştir.

BORA EDİN

34 yaşındaki Bora Edin, crossfit eğitmenliği yapmaktadır. Birçok dereceye de imza atan yarışmacı asla pes etmeyeceğini dile getiriyor.

YUSUF KARAKAYA

Yarışmaya Elazığ'dan katılan Yusuf Karakaya, profesyonel kick boksçu. Uluslararası ve Türkiye geneli amatör başarıları da bulunuyor.

ERDEM EKŞİOĞLU

Survivor 2019 Türkiye kadrosuna yetek yarışmacı olarak katılan Erdem Ekşioğlu, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Daha önce kurumsal firma tecrübesi de yaşayan yarışmacı adayı, bir dönem Fenerbahçe'nin alt yapısında top koşturmuştur.