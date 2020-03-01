Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Dün Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 29 Şubat 2020 tarihli Survivor 9. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kazanmanın morali ile sahaya çıkan Gönüllüler takımı mı yoksa oyun kazanmaya çok ihtiyacı olan Ünlüler mi kazandı? Sorusunun yanıtı Ünlüler oldu. Nefes kesen dokunulmazlık oyununu kazanan takım, bugün oynanacak 2. dokunulmazlık oyunu öncesinde büyük avantaj elde etmiş oldu.

SURVİVOR'DA MUTLULUK

Survivor gönüllüler takımında, aşçılık becerileriyle öne çıkan Yasin Obuz, arkadaşlarına yeni bir pilav ziyafeti yaşattı. Bir önceki seferde Evrim ile ufak bir atışma yaşayan Yasin, yine ona takılmadan edemedi. Gönüllüler takımının mutluluğu görmeye değerdi.

İşte Survivor gönüllüler takımı yarışmacılarının yorumları

Evrim Keklik: Bu akşam konsey var. Ünlüler için zor olacak. Ünlülerden kim gitmeli derseniz, Melis gitmeli. Derya ablanın adının çıkması bile çok saçma. Adadaki huzurdan bahsediyorsak, gitmesi gereken Aycan.

Burak Yurdugör: Bizim takımdan birinin gitmemesine çok seviniyorum. Karşı takıma gelirsek, Tuğba Melis'in gitmesi bizim için dezavantaj olur kızların performansı açısından... Çünkü o parkurun yarısındayken, bizim arkadaşlar atışları tamamlamış oluyordu. Derya abla da çok iyi yarışmacı değil. Kötünün iyisi. İkisinin gitmesi de bir fark yaratmayacak.

Sadık Ardahan:Diyelim ki Melis kaldı. Her oyunda 2 sayımız banko. Bence onların stratejisi çok yanlış.

Ceyhun Uzun: Bence Melis gider ama Melis'in gitmesini istemiyorum. Çünkü Melis'in gidişi bizim takıma yaramayacak. Biz daha güçlü birinin gitmesini isteriz. Mesela Aycan... Ama bence Melis gider

Yasin Obuz: Derya abla, hafif böyle, yüzde 20-25 oralarında amazon kadınları gibi. Melis'in yürüyecek hali yok. Üflesen düşecek. O yüzden acilen gitmeli. Sevmediğimden değil yanlış anlaşılmasın. Herkes benim gibi manyak değil. Kaldıramaz Survivor'ı. Survivor'ı kaldırman için beyninin ötesine gitmen lazım.