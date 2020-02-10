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Survivor 2020 ünlüler gönüllüler kadrosunda kimler var? İşte Survivor yarışmacıları listesi

Survivor 2020 ünlüler gönüllüler kadrosu netleşti. Her yıl Şubat ayında başlayan ve yaklaşık iki ay süren Survivor yarışması için sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı yarışmacıları açıkladı. İşte, Survivor 2020 kadrosu

Survivor 2020

Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Dominik Adası'nda gerçekleşecek olan Survivor yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Survivor 2020, 16 Şubat'ta TV8 ekranlarında yayınlanacak.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER- GÖNÜLLÜLER TAKIMI

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI

Ünlüler Takımı: Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Aycan Yanaş, Derya Can, Parviz Abdullayev, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Şaziye İvegin Üner, Mert Öcal, Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut
Uğur Pektaş
Aycan Yanaş
Derya Can
Parciz Abdullayev
Elif Gören
Barış Murat Yağcı,
Şaziye İvegin Üner,
Mert Öcal
Tuğba Melis Türk

SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Fatoş Günaydın
Burak Yurdugör
Meryem Kasap,
Sadık Ardahan
Evrim Kekik
Cemal Can Canseven
Makbule Karabudak
Ceyhun Jay
Tayfun Erdoğan
Nisa Bölükbasi
Yasin Obuz

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