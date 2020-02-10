Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Dominik Adası'nda gerçekleşecek olan Survivor yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Survivor 2020, 16 Şubat'ta TV8 ekranlarında yayınlanacak.
SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER- GÖNÜLLÜLER TAKIMI
SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI
Ünlüler Takımı: Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Aycan Yanaş, Derya Can, Parviz Abdullayev, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Şaziye İvegin Üner, Mert Öcal, Tuğba Melis Türk
Ersin Korkut
Uğur Pektaş
Aycan Yanaş
Derya Can
Parciz Abdullayev
Elif Gören
Barış Murat Yağcı,
Şaziye İvegin Üner,
Mert Öcal
Tuğba Melis Türk
SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Fatoş Günaydın
Burak Yurdugör
Meryem Kasap,
Sadık Ardahan
Evrim Kekik
Cemal Can Canseven
Makbule Karabudak
Ceyhun Jay
Tayfun Erdoğan
Nisa Bölükbasi
Yasin Obuz
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