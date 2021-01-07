Survivor 2021'de heyecan 9 Ocak Cumartesi günü başlıyor. Büyük gün öncesi heyecanla beklenen Survivor 2021'in kadroları da belli oldu. Peki Survivor 2021 Gönüllüler takımında kimler var? İşte isim isim Survivor 2021 Gönüllüler kadrosu...
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU
Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda;
Yiğit Poyraz - Tekstil Mümessili
Sancakay Ilım Morgül - Oyuncu ve ses sanatçısı
Emin Günenç - Oyuncu
Sena Özdemir - Atlet
Steven Salam - Futbolcu
Aleyna Kalaycıoğlu - Plaj voleybolu oyuncusu
Hanzade Ofluoğlu - Sunucu ve flagfootball oyuncusu
Yunus Emre Karabacak - Pehlivan
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu - Vücut geliştirmeci
İlayda Şeker - Öğrenci
Ayşe Yüksel - Tenis antrenörü
Uğurtan Dora - Oyuncu, tercüman, sporcu
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