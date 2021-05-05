Survivor 2021'de çeyrek final yaklaşıyor! Bu hafta Ünlüler takımında ilk önce Merve ve Sergen eleme adayı oldu. Her hafta SMS sıralamasında önemli değişikliklerin yaşanması heyecanı artırdı. Son bölümde iletişim oyununu yine Ünlüler takımı kazandı. Peki Exxen Survivor Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması ne oldu? Survivor kim elendi? İşte 4 Mayıs Survivor SMS sıralaması...

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da her Salı akşam iletişim oyunu ekrana geliyor. Yarışmacılar, duygusallığın ön planda olduğu iletişim ödülünü kazanmak için yine kıran kırana mücadele ediyor. Gönüllüler takımında Dora'nın tedavisi devam ettiği için oyuna gelemedi. Oyundan önce çıkılan avantaj oyunu için Ünlüler takımı Batuhan ve Melis'i, Gönüllüler takımı ise Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu seçti. Bayrak yarışını kazanan Ünlüler, seçim avantajını elde etti.

İletişim oyunu, Dominik'in en uzun nehri üzerine kurulu parkurda oynandı. Parkurda tüm engelleri aşan yarışmacılar, finalde önce iki bola atışı yani iki ucunda top olan ipi çubuğa takmaları gerekiyordu. Sonra da iki tane büyük halka atışı vardı. Oyuna iyi başlayan Ünlüler takımı, skorda 3-0 üstünlüğü yakaladı. Devamında Gönüllüler takımı Aleyna Kalaycıoğlu ve Poyraz ile farkı bire indirdi. Fakat Ünlüler takımı Sergen ve Melis'le aradaki farkı yine üçe çıkardı. Ve skor 5-2 oldu. Bu arada Sergen, 52 saniye ile parkur rekoru kırdı. Ünlüler takımı, İsmail ile skoru 6-2 yaptı. Sonraki iki karşılaşmayı alan Gönüllüler farkı ikiye düşürdü. Buna karşılık Ünlülerin atağı gecikmedi ve farkı yine üçe çıkardı. Gönüllülerin Aleyna Kalaycıoğlu ve Steven ile aldığı sayılar sonrasında skor 7-6 oldu. Sonraki üç oyunda kazanan Ünlüler oldu. Böylece 10-6 skorla iletişim oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor 2021’de dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kazanmıştı. Bu yüzden Ünlüler takımı iki eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. 1. eleme adayı Sergen, 2. eleme adayı ise Merve oldu. Bu akşam açıklanan SMS birincisi İsmail Balaban, 3. eleme adayı olarak Melis'i söyledi.

SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de merakla beklenen bir konu da bu hafta SMS birincisi kim olacak idi. Survivor 2021'de Ünlüler takımında Cumartesi akşamı yapılan seyirci oylamasında diğer takım arkadaşlarından daha fazla oy alarak oylamayı birinci olarak tamamlayan İsmail Balaban oldu.

EXXEN SURVİVOR SMS SIRALAMASI

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu akşam yapılacak eleme konseyi merakla bekleniyordu. Bu haftanın eleme adayları Sergen, Merve, Melis oldu. Bu isimler arasında en az oyu alan Melis Sezer, Survivor 2021'den elendi.

SURVIVOR MELİS SEZER KİMDİR?

Survivor Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. 28 yaşında olan Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi olmasıyla tanınıyor. Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

SURVIVOR MELİS SEZER BOYU KAÇ?

Survivor Melis Sezer, 1.68 m. boyuna sahiptir.

SURVIVOR MELİS'İN INSTAGRAM HESABI

Melis Sezer'in Instagram'daki kullanıcı adı 'melissezer__' dir. Başarılı tenisçi, sosyal medya hesabında da sık sık tenis maçlarına ve antrenmanlarına ait fotoğrafları paylaşmaktadır. Sezer'in şu an itibariyle 61 bin takipçisi bulunmaktadır.