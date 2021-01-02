Survivor 2021 yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın son sezonunu Cemal Can Canseven kazanmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. Peki sevenlerinin büyük bir merakla beklediği Survivor 2021 ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? Yarışmacıları kimler? İşte detaylar...

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİM OLACAK?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül ve Mustafa Aydın yer alacak.

'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya'da Survivor'da mücadele edecek.

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla bir hayli konuşulan oyuncu Öykü Çelik de Survivor 2021 yolcusu.

Issız Adam filmi ile bir dönemi kasıp kavuran oyuncu Cemal Hünal da Survivor 2021'de ter dökecek.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

SURVİVOR 2021 FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tv8 ekranlarında başlayacak olan Survivor 2021 fragmanı henüz yayınlanmadı. Fakat birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlandığında haberimiz içerisinde yer alacak.