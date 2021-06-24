TV8 ekranlarında yayınlanan mavi takım ile kırmızı takımın kıyasıya mücadelesi bitiyor, Survivor şampiyonu çok yakında belli oluyor. Aylardır geniş takipçi kitleleri tarafından izlenen Survivor yarışmasında iki eleme adayı belirlenecek ve bir kişi daha elenecek. Dev finale 3 isim gidecek. En çok SMS alan yarışmacı ise Survivor 2021'in şampiyonu olacak.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Survivor 2021 23 Haziran bölümünde son dörde kalan yarışmacılar belli oldu, Survivor'da final heyecanı başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımında toplam 24 yarışmacıyla 9 Ocak Cumartesi akşamı başlayan Survivor 2021 çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşmişti. Sevilen yarışmanın yarı final ve final tarihleri belli oldu.

Survivor 2021 Yarı finali 24 Haziran Perşembe akşamı, finali ise 25 Haziran Cuma akşamı yayınlanacak. Yarı final ve final bölümlerinin İstanbul'da yapılmasına karar verildi.

SURVİVOR 2021 YARI FİNALDE YARIŞACAK YARIŞMACILAR KİM?

İsmail

Aleyna

Poyraz

Ayşe