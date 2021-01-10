"Biz o günleri hiç unutmadık"

Survivor 2021'de heyecan başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir maceraya sahne olması beklenen Survivor'da kadrolar belli oldu. Peki bu akşam 2. günü yayınlanacak olan Survivor 2021 yarışmacıları kimler? İşte merakla araştırılan Ünlüler ve Gönüllüler kadroları...

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021 Gönüllüler ve Ünlüler olmak üzere iki gruba ayrılacak olan yarışmada takımlar belli oldu.

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI;

Baş pehlivan İsmail Balaban,

Milli tenisçi Melis Sezer,

Oyuncu Çağrı Atakan,

Milli atlet Meryem Kasap,

Oyuncu ve komedyen Hayrettin,

Eski futbolcu Barış Özbek,

Milli basketbolcu Merve Aydın,

Oyuncu Batuhan Karacakaya,

Oyuncu Öykü Çelik,

Oyuncu Cemal Hünal

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI;

Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat, Aleyna, Steven