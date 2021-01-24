Survivor 2021'de büyük mücadele TV8 ekranlarında başladı. İlgiyle izlenen macera yarışması Survivor'da bu yıl kimlerin yarıştığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki büyük bir merakla araştırılan Survivor 2021'in Ünlüler ve Gönüllüler kadrolarında kimler yer alıyor?

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021 Gönüllüler ve Ünlüler olmak üzere iki gruba ayrılacak olan yarışmada takımlar belli oldu.

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI;

Baş pehlivan İsmail Balaban,

Milli tenisçi Melis Sezer,

Oyuncu Çağrı Atakan,

Milli atlet Meryem Kasap,

Oyuncu ve komedyen Hayrettin,

Eski futbolcu Barış Özbek,

Milli basketbolcu Merve Aydın,

Oyuncu Batuhan Karacakaya,

Oyuncu Öykü Çelik,

Oyuncu Cemal Hünal

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI;

Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat, Aleyna, Steven