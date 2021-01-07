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Survivor 2021 yarışmacıları kimler, ünlüler ve gönüllüler tam kadro! Survivor 2021 ilk bölüm ne zaman?

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler kadroları belli oldu. Birbirinden önemli isimlerin yer alacağı Survivor 2021'de ilk bölümün tarihi de açıklandı. Peki büyük bir merakla araştırılan Survivor 2021 yarışmacıları kimler? İşte hem Ünlüler hem de Gönüllüler takım listeleri ve ilk bölüm günü...

Survivor 2021 yarışmacıları kimler, ünlüler ve gönüllüler tam kadro! Survivor 2021 ilk bölüm ne zaman?

Survivor 2021'de heyecan başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir maceraya sahne olması beklenen Survivor'da kadrolar belli oldu. Peki ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak olan Survivor 2021 yarışmacıları kimler? İşte merakla araştırılan Ünlüler ve Gönüllüler kadroları...

SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR?

ÜNLÜLER TAKIMI: Galatasaray'ın eski futbolcusu Barış Özbek,

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya,

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla bir hayli konuşulan oyuncu Öykü Çelik,

Issız Adam filmi ile bir dönemi kasıp kavuran oyuncu Cemal Hünal,

Ünlü komedyen Hayrettin,

Oyuncu Çağrı Atakan,

Baş pehlivan İsmail Balaban,

Tenisçi Melis Sezer

Geçtiğimiz yıl Survivor'dan erken ayrılan Meryem Kasap da bu yıl yeni sezonda mücadele edecek.

GÖNÜLLER TAKIMI: Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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