Survivor 2024 kadrosuna bir şampiyon daha eklendi: Survivor All Star ne zaman başlıyor?
Survivor 2024 kadrosu belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı her gün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile kadroya katılan bir ismi açıklıyor. Survivor 2024 All Star yarışmacıları arasına bir şampiyon daha eklendi. Ilıcalı 'Turbo' lakaplı efsane isim Turabi'nin yarışmaya yeniden katılacağını belirtti. İşte, "Survivor ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı ve 2024 Survivor yarışmacıları...
Televizyon izleyicileri Survivor 2024 için geri sayıma başladı. Bu sene geçtiğimiz yıllarda yarışan ve efsaneleşmiş isimlerden oluşacak kadrosu ile ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor'a katılacak 7. isim belli oldu. Peki, Survivor 2024'te kimler var ve ne zaman başlayacak? İşte, Survivor 2024 All Star kadrosu yarışmacıları...
SURVİVOR 2024 KONSEPTİNDE DEĞİŞİKLİK
13 Haziran tarihinde gerçekleşen Survivor finalinde Acun Ilıcalı seyircilere müjdeyi verdi. Büyük final gecesi Acun Ilıcalı 2024 sezonu konseptini açıkladı.
Ilıcalı, "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." dedi.
SURVIVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yarışmanın geçtiğimiz sene 15 Ocak'ta başladığı göz önüne alındığında bu sene de Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İşte 2024 Survivor kadrosunda yer alan isimler...
SURVIVOR'DA 8. YARIŞMACI BELLİ OLDU
Acun Ilıcalı 8. yarışmacı olarak Poyarz'ın kadroya dahil olduğunu "Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok." sözleriyle duyurdu.
SURVIVOR 2024 KADROSU
Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile yarışmacıları duyurdu. Ilıcalı "Survivor AlL Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Survivor 2024'ün açıklanan ikinci yarışmacısı ise yarışmaya daha önce defalarca başarısıyla damgasını vuran Nagihan Karadere oldu. Ilıcalı; "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım :)" ifadeleriyle Karadere'yi açıkladı.
2024 Survivor All Star Türkiye'nin açıklanan üçüncü ismi Ogeday Girişken oldu. Acun Ilıcalı "Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok. :)" sözlerini kullandı.
Survivor 2024'te yarışacak 4. ismin Aleyna Kalaycıoğlu olduğu duyuruldu. Acun Ilıcalı "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu. Diğer yarışmacıların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
Survivor 2024 kadrosunda yer alacak isimler açıklanmaya devam ediyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı yarışmanın beşinci ismini sosyal medya hesapları üzerinden "Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan..." sözlerini kullandı.
Survivor 2024 All Star kadrosuna altıncı olarak katılan isim Damla oldu. Ilıcalı "Survivor All Star 2024’te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla’nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla." sözleriyle sevilen ismi duyurdu.
Acun Ilıcalı Survivor 2024 kadrosuna Turabi'nin dahil olduğunu "Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum." sözleriyle duyurdu.