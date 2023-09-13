Survivor 2024 All Star kadrosuna altıncı olarak katılan isim Damla oldu. Ilıcalı "Survivor All Star 2024’te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla’nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla." sözleriyle sevilen ismi duyurdu.

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Acun Ilıcalı Survivor 2024 kadrosuna Turabi'nin dahil olduğunu "Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum." sözleriyle duyurdu.