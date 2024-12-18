Survivor All Star 2025 yarışmacısı Ayşe Yüksel hayatı ve kariyeri
Survivor 2025 için geri sayım başladı. Kadrodaki isimler şimdiden merak konusu oldu. Survivor'ın önceki yıllarında dikkat çeken performansı ile adından söz ettiren Ayşe Yüksel, 2025 All Star kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu. Ayşe Yüksel'in hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. Peki, Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte 2025 Survivor All Star yarışmacısı Ayşe Yüksel hakkında merak edilen bilgiler...
Survivor performansı ile dikkat çeken Ayşe Yüksel Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu. Acun Ilıcalı, izleyenlerin merak ettiği "Survivor 2025" fragmanını sosyal medya üzerinden paylaştı. Fragmanın paylaşılması sonrasında yarışmanın tarihi ve kadrodaki isimler kesinleşti. Peki, Ayşe Yüksel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...
SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Survivor 2025 kadrosuna seçilen Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000’de Düzce'de doğdu. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendi. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor.
Halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçti. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadı, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı. 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam eden başarılı sporcu, üniversitede 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütüyor.
Ayşe Yüksel halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir. Yarışmacının boyu 1.64'tür.