SURVİVOR'DA NEDEN KAVGA ÇIKTI?

Kardelen'in oyun alanında gizlice yemek yediğini tespit edilmesinin ardından yaptırım uygulanacağı açıklandı. Kardelen bu durumla ilgili olarak, " Düne kadar tek başıma yakalandığımı düşünüyordum. Ancak olay böyle değilmiş. Benim yakalanmamın sebebi takım arkadaşlarımmış. Bu noktada hakkımı helal etmiyorum" açıklamasından bulundu ve şüphelendiği isimlerin Merve ile Senem olduğunu söyledi. Ardından söz hakkı alan Merve, Kardelen'e kendisinin haber vermediğini ve bu fikre varmasında Asena'nın da etkisi olabileceğini söyledi. Açıklama üzerine Kardelen olayla ilgili hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti. Daha sonra Asena ve Merve arasında kavga çıktı.