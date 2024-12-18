Survivor Adilhan kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Adilhan Numan'ın biyografisi
Survivor 2025 All Star yeni kadrosu ile 1 Ocak tarihi itibarıyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl Survivor All Star formatıyla ekranlara gelecek olan yarışmanın kadrosu belli oldu. Yeni sezonda yarışacak 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bu kapsamda Gönüllüler kadrosuna dahil olan Adilhan Numan'ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Survivor Adilhan kimdir?" İşte Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Adilhan Numan'ın hayatı ve kariyeri...
Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı. Bu yıl All Star formatında yayınlanacak Survivor'da; sporcular, sanatçılar, birçok ünlü isim ve gönüllü yarışmacı zorlu parkurda şampiyon olmak için yarışacak. Kadroya gönüllülerden dahil olacak Adilhan Numan'ın biyografisi yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Adilhan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Survivor Adilhan'ın hayatı...
ADİLHAN NUMAN KİMDİR?
Adilhan Numan, İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Adilhan Numan'ın ayrıca çizim yeteneği ile öne çıktığı bilinmektedir. Adilhan Numan'ın spora yatkın özellikle Amerikan futboluna ilgili olduğu biliniyor.
20 yaşlarında olan genç yarışmacının eğitim hayatı ve sportif yetenekleriyle Survivor parkurunda etkilleyici bir performans sergilemesi bekleniyor.
SURVİVOR 2025 KADROSU
ÜNLÜLER TAKIMI
İsmail Balaban
Serenay Aktaş
Barış Murat Yağcı
Sema Aydemir
Zeynep Alkan
Batuhan Karacakaya
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Adem Kılıçcı