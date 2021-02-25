Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna kaç yaşında ve nereli, ne iş yapıyor?

Survivor 2021'e yeni katılan yarışmacılar yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya yedekler listesinden dahil olan Survivor Aleyna Çalışkan kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri oldu. Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Aleyna Çalışkan biyografi

Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna kaç yaşında ve nereli, ne iş yapıyor?

Survivor 2021'de yarışmacıların üst üste sakatlıklar yaşaması sebebiyle yedek listesinden yeni yarışmacılar oyuna dahil oldu. Gönüllüler takımına yedeklerden gelerek yarışacak Aleyna Çalışkan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimleri arasında olacak gibi görünüyor. Peki, Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nerelidir? İşte biyografisi...

SURVİVOR ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Erol Simavi kimdir, ölüm nedeni nedir? Erol Simavi hayatı hakkında
BİYOGRAFİErol Simavi kimdir?
İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında? İşte İlayda Alişan'ın hayatı ve oynadığı diziler
BİYOGRAFİİlayda Alişan kaç yaşında?
Tiger Woods trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Tiger Woods kimdir? İşte Tiger Woods kariyeri
BİYOGRAFİTiger Woods kimdir?
Survivor Doğan boyu kaç? Survivor Doğan Keser kimdir, evli mi, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİSurvivor Doğan Keser kimdir?
Özge Çevik kimdir? Tolga Çevik'in eşi Özge Çevik kaç yaşında, nereli ve kardeşi kim?
BİYOGRAFİÖzge Çevik kimdir?
Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında?
BİYOGRAFİSerkay Tütüncü kimdir?
İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında?
BİYOGRAFİİlayda Alişan kimdir?
Deniz Çakır kaç yaşında? Deniz Çakır kimdir?
BİYOGRAFİDeniz Çakır kimdir?
Mehmet Aslantuğ kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ kimdir?
BİYOGRAFİMehmet Aslantuğ kimdir?
Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında?
BİYOGRAFİCemal Hünal kimdir?