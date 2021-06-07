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Survivor Aleyna ve Ayşe aile kavgasına Acun Ilıcalı el koydu! Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'dan ayrılıyor mu?

Acun Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'ya aileleri ile telefonla görüşme imkanı sağladı. Zuhal Kalaycıoğlu, Dominik'e geldiklerinde Ayşe'nin annesinin Aleyna'nın engelli kız kardeşi Cansu'yu Survivor'a SMS toplamak için getirdiklerini söylediğini iddia etti. Bu cümlelerin ardından Aleyna gözyaşlarına boğuldu. Zuhal Kalaycıoğlu, kızı Aleyna'nın yarışmadan ayrılmasını istedi. Ayşe'nin ablası Nursema ise Zuhal Kalaycıoğlu'nun iddialarını yalanladı.

Survivor Aleyna ve Ayşe aile kavgasına Acun Ilıcalı el koydu! Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'dan ayrılıyor mu?
HABERTURK.COM

Survivor 2021'de Dominik'te aile ödülü düzenlenmesinin ardından Aleyna ve Ayşe'nin ailesi arasında gerginlik meydana geldi. Kavganın sosyal medyada büyümesinin ardından Acun Ilıcalı, Aleyna ve Ayşe'ye aileleri ile konuşma hakkı verdi ve "Ailelerinizle konuşun bizi rahat bıraksınlar" dedi. Son bölümde Aleyna ile Ayşe'nin aileleri ile yaptığı konuşma ekrana geldi. Survivor Aleyna ve Ayşe'nin annesi ne dedi? Acun Ilıcalı kavganın detaylarını açıkladı. İşte Survivor Aleyna ve Ayşe aile kavgasına dair merak edilenler...

SURVİVOR ALEYNA VE AYŞE AİLE KAVGASINDA NELER OLDU?

Acun Ilıcalı "İki tane çok başarılı iki yarışmacı görüyorum. Aileler sonuçta evlatları için hassas olup istenmedik olaylar yaşıyoruz. Dün size gelişmelerden bahsettim. Aleyna annenle neler konuştun?" dedi.

Aleyna "Benim merak ettiğim sizin konuyu ne kadar bildiğiniz. Annemin son konseyi izledikten sonra orada çok rahatsız ediyor pozisyonunda göründü. Ben gerçekten olaya ne kadar hakim olduğunuzu merak ediyorum."

Ayşe "Acun Bey öncelikle konulardan muaf olarak şunu söylemek istiyorum. 21 yıldır annemin ağzından en ufak kırıcı bir laf ettiğini duymadım. Babamdan ablalarıma kadar hiçbirinden böyle laflar duymadım. Ailemle görüştüm. Suçlamaları duydum. Ablamın adına açılan fake hesaptan hakaretler edilmiş ablam zaten bunu yargıya taşımış. Olay iki genç kızın dışında gerçekleşiyor. Fanlardan dolayı gelişen bir şey var. Özel durumu olan bir insan için ailem de hassas davranılması gerektiğini biliyor."

Acun "Annenle konuşurken ailelerin sosyal medyadan paylaşım yapmamaları gerektiğini hatırlattın mı?"

Aleyna "Anneme sosyal medyadan paylaşım yapmamsını söylemiştim. Telefonda anneme sosyal medyadaki hiçbir şeyi kaale alma dedim."

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ANNESİ ZUHAL KALAYCIOĞLU'NDAN MESAJ YAĞMURU

Acun "Annene uyarını dinledim. Aileler Panoramada konuşabilirler isterlerse. Ama bu sene için düşünmüyoruz. Annenin attığı tweti okuyorum sana: 'Acun Ilıcalı eminim ki tüm detayalara hakimsiniz. Siz yarışmacınıza sahip çıkmıyorsunuz. Kızımı ve beni reyting malzemeesi yaptınız. Sizin de kızlarınız var sizi Allaha havale ediyorum. Annenin bu sabah attığı twet. Bilmediklerini anlatıyım. Annen bizim prodüksiyondaki arkadaşımızı son beş günde 15 sesli mesaj bırakıyor. 25 yazılı mesaj 7 kere de arıyor. Annenin dediği tek şey var kızım yarışmadan ayrılsın."

Aleyna "Her şey iletişim oyununda başladı. Herkesin kendi çocuğu kendine pırlantadır. İletişim oyunda bana tanıdığınız ayrıcalığa Ayşe'nin annesi tepki veriyor. Bu durum annemi kırıyor. Kim olsa buna üzülür. Annemin tek başına yaşadığı şey zor. Annemi gerçekten üzdü ve farklı bir boyut kazandı. Ağza alınmayacak kelimeler ortalıkta dolanıyor. 'Cansu'yu buraya SMS için getirdi' annem bu cümleyi duymuş. Dominikte kulağına böyle bir cümle gelmiş. Böyle bir cümle duymak beni de çok üzdü. Anneme diyorum sosyal medyayı kes. Benim 2 gündür düşündüğüm şey annem ve Cansu. Ayşenin annesinin tepkisi annemi çok üzmüş."

ALEYNA'NIN ANNESİ: KIZIMI YARIŞMADAN ÇEKİYORUM

Acun "Annelerinizle ilgili zerre bir iddiam olamaz. Konu şu Aleyna. Annenden twet geliyor 'Sosyal medya ile buluşmamızın ilk tweti. Günlerdir bana huzur vermeyen Ayşenin anne ve babasını kınıyorum.' yazıyor. Bütün Türkiye bunu duyuyor. Fanlarla birleşiyor. Sen mi yarışmacısın yoksa annen mi? İki gün önce bizde dizi yapan adam bana küfretti. Okudum güldüm geçtim. Ya o anda ruh hali kötüdür diyorum geçiyorum. Halkın sevgisinden sokakta yürüyemiyorum. Annen bize sahip çıkmadınız diyor. Annen bunu iddia ediyor. Ben şimdi offical olmayan bir hesaptaki yazılar üzerinden ben ne yapabilirim. Aleyna sana karşı yazılanları nasıl engelleyebilirim? Hanımefendi yarışmacı olmuş sanki. Benim psikolojimi, çocuğumun psikolojisini bozmanıza izin vermeyeceğim. Ben kızımı çekiyorum bitti diyor. Alternatifi yok beni ikna etmeye çalışmayın diyor. Yarın itibari ile Aleyna ile konuşulsun ben kızımı çekiyorum diyor. Bana bu derece sitem eden bu derece konuşan birini görmedim."

AİLE ÖDÜLÜNÜN SEBEBİ ALEYNA'NIN KARDEŞİ CANSU

"Bundan iki ay önce bana bir video geldi. Video annenden geldi. Videoda Cansu var. Cansu çok tatlı. Annen Cansu iletişim kuramıyor bir isteği var diyor. Cansu Dominik'e gelmek istiyor dedi. Aşırı mutlu oldum. Hemen toplantıya girdik ve ben bu kızın isteğini yerine getiremezsem rahat uyuyamam dedim. Sadece Cansuyu getirsek adalet dengesi bozuluyor. Bu sene ailelerin gelmesinin tek sebebi Cansudur. Aile geldiği zaman hep sorun yaşadık. Gerekiyorsa ödül oyunu yapalım dedik. Yollarda indi bindi yapılmasın diye 250 kişilik uçak tuttuk. Aileleri koyduk ve başkalarını da ekledik. THY çok yardımcı oldu. Oyunu kaybettiniz ve inisiyatifimi kullandım ve Cansu ile buluşmanı sağladım. Hava alanında annenle sarıldık Cansu ile fotoğraf çektirdik. Ben annen tarafından Aleyna düşmanı olarak görülüyorum."

Aleyna "Acun Bey siz çok düşüncelisiniz. İletişim oyununda bana ayrıcalık tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Ailelerin girdiği rekabet nedeniyle annem kendini tek olduğu için kötü hissetti ve saldırıya geçti. Anlık sinirlenip mesajlar attığını düşünüyorum. Ben bunları öfkeyle yazdığını düşündüm. Bu konuda gerçekten çok üzgünüm. Sizin adınıza da üzgünüm. Kendisi kötü ve yalnız hissettiği için böyle cümleler kurulmuş."

ACUN ILICALI'DAN ZUHAL KALAYCIOĞLU'NA MESAJ

Acun "Ben sizin için yazılanlara müdahil olamam. Buradan çıkınca cevap yazarsınız. Projelerimde kimsenin zarar görmesini istemem. Reyting malzemesi yapıyor diyor ya reyting almak istiyor olsam ben Çağrıya git dedim ben reyting almak istesem bunu söyler miyim? Ben burada verdiğiniz emekleri görmüyor muyum? Bana emanetsiniz. Size gelen bir zarar yok. Twitterda onu dediler bunu dediler. Ona kalsa ben bugün burada olmazdım. Halkın sevgisinden daha değerli bir şey yok. Zuhal Hanıma da vereceğim mesaj şu: Çok sevilen bir kızınız var bizim verdiğimiz bir zarar yok."

ALEYNA KALAYCIOĞLU SURVİVOR'DAN AYRILIYOR MU?

Yaşananların ardından Zuhal Kalaycıoğlu kızının yarışmadan ayrılmasını defalarca istemesine rağmen Aleyna bu isteiği kabul etmedi. Annesinin sosyal medyadan uzak durmasını istedi.

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