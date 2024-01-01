Survivor All Star 2024 yarışmacısı Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor, sevgilisi kim?

Survivor All Star 2024 yarışmacısı Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor, sevgilisi kim?

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Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Birbirinden hırslı yarışmacıların bir arada mücadele edeceği Survivor'da dikkat çeken isimler bulunuyor.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken, 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda kürek sporu dalında Fenerbahçe‘de lisanslı olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı ve o sezonun şampiyonu oldu.