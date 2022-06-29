Survivor'da son düzlüğe girilirken, final için geri sayım başladı. Bilindiği gibi yarı final öncesi elenen son isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yapılan toplu oylama sonucu adaya ve final hayaline veda eden isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından finale kalan yarışmacıların kim olacağı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor'da yarı final oyununu kim kazanacak, kimler finale çıkacak, hangi isimler SMS'e kalacak? İşte detaylar...