Haberler Televizyon Survivor All Star mavi takım yarışmacısı Seda Ocak kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyeri?

Survivor All Star mavi takım yarışmacısı Seda Ocak kimdir? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Seda Ocak'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle başlayacak olan Survivor All Star yarışmacılarını derledik Habertürk Giriş: 01.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:04 facebook

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Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri döndü. Survivor'da bu yıl konsept değişikliğine gidildi. Mavi ve kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar kadınlar ve erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Seda Ocak, kadroda yer alan isimlerden oldu.

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SEDA OCAK KİMDİR? Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.

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Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Seda Ocak, 2003 yılında Yasin Ocak ile evlendi. Çiftin iki çocuğu var.



Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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