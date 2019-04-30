Survivor araba ödülünü kim kazandı? Belli oldu. Survivor yarışmacıları her pazartesi günü araba ödülü için kıyasıya ter döküyor. Büyük çekişmenin yaşandığı Siyah Beyaz takımında araba ödülünü alan yarışmacı da belli oldu. İşte Survivor son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam yine araba ödülü için kıyasıya rekabet vardı. Hem Siyah takım hem de Beyaz takım arabanın kendi takımlarından birinin kazanması için mücadele verdi. Ancak Beyaz takım oyunu çok rahat bir şekilde büyük bir farkla kazandı.

Beyaz takım kutu açma oyunu oynadı. Burada da yarışmacılar şanslarını denerken ter döktü.Araba ödülü için Okay ve Hikmet finale kaldı. Ve Hikmet 5 - 3 öne geçerek araba ödülünü ikinci defa kazandı.

ACUN ILICALI'DAN SABRİYE'YE MAÇ TEKLİFİ

Survivor Türkiye Yunanistan elli sekizinci bölümde oynanan siyah mı beyaz mı oyununda araba için mücadele eden Sabriye ile sohbet eden Acun Ilıcalı, Sabriye'ye maç teklifinde bulundu...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Beyaz takımın ada konseyinde yaptığı oylamada ilk eleme adayı Elphida olarak belirlendi. İkinci eleme adayı ise Siyah takımın yaptığı oylama sonucunda belirlendi. İkinci eleme adayı Siyah takımdan Spiros oldu.